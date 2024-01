Gaetano, l'agente: "Siamo stanchi di fare le belle statuine, il Napoli punti su di lui"

Ultime notizie calciomercato - A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Politano, Mario Rui, Di Lorenzo e Gaetano.

Sul futuro di Gaetano, l'agente Mario Giuffredi ha dichiarato:

"Mario Rui? La gente non ha capito che a calcio devono giocare i giocatori che sanno giocare a calcio e Mario Rui è uno di questi. Lo ha dimostrato negli ultimi anni ad alti livelli. Ormai abbiamo una pancia piena soprattutto di questa città che è di poco equilibrio dove si cambia idea da una partita ad un’altra, quindi non ci faccio più caso. Nonostante l’annata negativa, che può comunque essere raddrizzata, il Napoli ha un grandissimo presidente che rimane tra i migliori d’Italia e della nostra storia. Ho grande fiducia. Il Napoli ha uno dei migliori dirigenti d’Europa come Chiavelli. Queste due figure sanno cosa devono fare perché hanno creato qualcosa di importantissimo negli anni. Poi per mettere a posto le cose devono verificarsi tante dinamiche, come l’avere un po’ di fortuna o vedere tornare un giocatore ai livelli dell’anno prima.

Gaetano? Mi sono stancato di ripeterlo, ritorniamo al discorso di Ranieri che l’anno scorso non giocava alla Fiorentina e poi è venuto fuori. Il Napoli deve capire la stessa cosa. La Juventus anche fa scuola che fa giocare in Serie A tantissimi giovani. È il momento che il Napoli dia spazio e punti su qualche giocatore giovane come Gaetano, se non fosse così ci siamo stancati di fare le belle statuine, perché ha 23 anni e se non c’è la possibilità di giocare non può dimostrare di essere all’altezza. Credo che Gaetano ce la farà a rientrare per la partita con il Torino. Io dico sempre quello che penso, poi le cose si possono verificare o non verificare. Poi la credibilità te la crea questo modo di essere".