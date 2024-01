Gaetano, l'agente: "Se nelle prossime ore troviamo una soluzione per farlo giocare con continuità, sicuramente potrà andare"

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, agente fra gli altri di Politano, Di Lorenzo e Gaetano, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A. L’agente ha parlato anche delle situazioni dei giocatori del Napoli suoi assistiti tra cui Gaetano:

Gaetano, centrocampista del Napoli, con il cambio modulo potrebbe trovare meno spazio. Mazzarri ha infatti schierato nelle ultime partite un centrocampo a due più due esterni.

"Negli ultimi giorni è cambiato qualcosa, nel senso che nei programmi del Napoli lui non era in uscita. Poi però ci può essere un cambio di modulo che preveda solo 2 centrocampisti e allora forse sono in troppi in quel ruolo. Vediamo che succede in questi ultimi giorni, se si trova una soluzione giusta e che possa dargli continuità, sicuramente andrà a giocare".