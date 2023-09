Gaetano, l'agente: "Può cambiare Anguissa e Zielinski, a gennaio penseremo al futuro! Gli ho sempre detto una cosa sul Napoli, e su Garcia..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente del centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano Mario Giuffredi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Gianluca Gaetano poteva andare via da Napoli per andare a giocare? Ho sempre detto a Gianluca sin dal primo giorno che le strade erano due: rimanere nei sei centrocampisti del Napoli e giocarsi un posto col compagno di squadra, oppure andare via se fosse stato il settimo centrocampista.

Abbiamo avuto l’opportunità di rimanere in rosa, è una situazione a cui si è arrivati in ritardo perchè era infortunato e Garcia non ha mai potuto vederlo: il Napoli però ha scelto di tenerlo ed è giusto che resti, dopo la sosta si giocherà tre partite a settimana e avrà le occasioni. A gennaio poi faremo un altro punto della situazione.

Vedo Gianluca come una mezz’ala, come cambio di Zielinski o Anguissa, e non come cambio di Lobotka. Per Spalletti poteva fare il play, ma secondo me è più pronto per fare la mezz’ala. In questo momento non c’è tempo per sperimentarlo da centrale di centrocampo”