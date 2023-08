Gabri Veiga-Napoli: chiusura vicina, adesso tutto dipende da Zielinski

Prima Cajuste, adesso Gabri Veiga: in casa Napoli ci sono grandi manovre a centrocampo. Blindato Osimhen, De Laurentiis ha messo mano con decisione alla metà campo di Rudi Garcia: gli azzurri stanno stringendo per assicurarsi pure il gioiello classe 2002. Sulla carta il sostituto di Zielinski.

LE CIFRE - 36 milioni di euro, bonus compresi: il Napoli, quindi, non pagherà la clausola rescissoria di 40 milioni di euro, bensì una cifra che ci si può avvicinare, considerando anche la percentuale sulla futura rivendita del 21enne. Insomma un bell'investimento per una mezz'ala spagnola dall'elevata qualità. Per Gabri Veiga è pronto un quinquennale da 1,8 milioni netti a stagione più bonus.

E ZIELINSKI? - Naturale chiedersi cosa accadrà al polacco, visto che lo stesso Gabri Veiga è considerato dai più il sostituito ideale dell'ex Empoli. L'unica certezza è che Zielinski ha giocato dal 1' l'amichevole giocata nel pomeriggio dai partenopei a Castel di Sangro contro l'Apollon Limassol (e vinta per 2-0). Intanto nelle ultime ore il 29enne sembra aver allontanato, ancora una volta, la corte dell'Al-Ahli, pronto a versare cifra 25-30 milioni di euro nelle casse del Napoli. De Laurentiis, che aspetta presto una decisione definitiva dal calciatore, è già corso ai ripari.

Lo riportano i colleghi di calciomercato.com