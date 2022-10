Fusi a CN24: “Il centrocampo del Napoli può dettare legge ovunque. Infortunio Rrahmani? Faccio questa riflessione”

Luca Fusi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre):

"Non possiamo aspettarci che Ostigard e Juan Jesus possano essere subito all'altezza della situazione dopo l'infortunio di Rrahmani. Le scelte di Spalletti ed in generale del Napoli danno grande sicurezza in tal senso. In questo momento il centrocampo del Napoli fa una bella figura anche a livello europeo perchè ha qualità e fisicità. Possono dettare legge ovunque. Sono stati bravi a scoprire questi calciatori e valorizzarli quindi complimenti alla società e Spalletti.

Spalletti ha parlato di un Napoli che gioca a ritmi europei. Non è un discorso di qualità del campionato italiano, ma di ritmi. Se il Napoli tiene questi ritmi elevati può dire la sua in Italia ed anche in Europa secondo me"