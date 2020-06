Furino: "Pjanic in panchina? Oggi le rose sono più lunghe ma spesso le formazioni le fanno i medici"

Ultime calcio Napoli - Giuseppe Furino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Furino

"Pjanic in panchina? Oggi le rose sono diverse, più lunghe. Prima non era così, io le giocavo tutte. Le rose ampie, due giocatori per ogni ruolo e questo consente agli allenatori di poter fare delle scelte in base alla condizione. Delle volte la formazione la fanno i medici".