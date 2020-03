Furia Gattuso: "Campionato falsato! O giocano tutti o si ferma, il Torino col Parma aveva 4 diffidati..." [VIDEO]

"Rinvio? Rispetto per le vittime e per chi sta soffrendo nel mondo per questa grandissima problematica venuta fuori un mese fa. Non sono d'accordo, campionato falsato: le gare o si giocano tutte o si ferma il campionato. Giocare una partita il 13 maggio è diverso se si gioca oggi, ha un valore diverso. Il Torino una settimana fa aveva 4-5 diffidati non ha giocato col Parma... A me piace che le gare si giochino con i tifosi, perchè sono il bello del calcio. Se si fa una scelta o si gioca o no. Per chi ha giocato, poi c'è un dispendio di energie diverso. Le società sono aziende: si può aspettare, ci sono tanti soldi in ballo. Non è uguale".Questo lo sfogo di Gattuso al termine di S.S.C. Napoli - Torino 2-1 in conferenza stampa