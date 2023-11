Fu ad un passo dal Napoli, Gabri Veiga: "In estate situazione complicata, ma in Arabia sono felice! Sul futuro..."

Notizie calcio. Gabri Veiga in estate è stato ad un passo dal Napoli, decidendo poi di proseguire la sua carriera in Arabia Saudita con l'Al-Ahli. Un'avventura non del tutto riuscitissima, tanto che nelle ultime ore si parla di un suo possibile ritorno in prestito al Celta Vigo.

Lo stesso Gabri Veiga ne ha parlato ai microfoni di AS:

"Sono molto tranquillo, vivo con la mia ragazza, Abbiamo già una casa e tutto procede liscio. Mi sto adattando gradualmente al clima, che all'inizio mi è sembrato un po' difficile perché è molto diverso da quello di Vigo. Arriveranno tempi migliori, maturerò e crescerò come calciatore.

Dovevo restare calmo perché il tempo mette tutto a posto. Per me era chiaro che dovevamo solo cercare di essere felici: un anno e mezzo fa ero nella Primera RFEF ed ero il bambino più felice, facevo quello che mi piaceva. La scorsa estate mi sono ritrovato per la prima volta sul mercato ed è stata una situazione complicata, ma devi circondarti della tua famiglia, dei tuoi amici, dei tuoi affetti... Chi ti ama resta con te, qualsiasi cosa accada".

L'esperienza saudita: "Sono un ragazzino che lavora tutti i giorni, due anni fa non mi aspettavo di fare questo passo nella mia carriera ed ora sono molto felice di averlo fatto. Non si possono chiudere le porte e dire 'non voglio farlo'. Sono molto tranquillo, molto felice di essere in Arabia e in una grande squadra. L’obiettivo è crescere come calciatore, maturare e poi, come quest’estate, succeda quel che succeda.

L'Al Alhi è uno dei quattro club del PIF e lo sapevo già. Penso che sia una delle squadre con la più grande storia in Arabia. Abbiamo i migliori tifosi, senza dubbio, e giocatori spettacolari da cui imparo ogni giorno".