Frosinone Today, Visca: "Contro il Napoli formazione obbligata, questi i giocatori da tenere d'occhio"

Notizie Calcio Napoli – Il collega di Frosinone Today, Antonio Visca, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”:

“Frosinone già in palla, nel primo tempo della gara di coppa Italia contro il Pisa ha fatto vedere buone cose ma la squadra rimane incompleta soprattutto in difesa con soli quattro difensori a disposizione. Contro il Napoli formazione quasi obbligata, 4-3-3 con Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui, Baez, Borrelli e Caso.

Il Frosinone visto finora da continuità al gioco di Grosso, non aspettatevi barricate perché è una squadra che gioca a viso aperto, Di Francesco ha fatto sempre questo tipo di calcio. I possibili pericoli per il Napoli? Senza dubbio il più informa è Giuseppe Caso che ha propiziato l’autogol del Pisa, è un calciatore da tenere d’occhio anche se affronterà Di Lorenzo. Attenzione anche ad Harruoi.

Kvernaze? Giocatore di qualità ma molto acerbo, non è ancora pronto per un campionato da protagonista, ma lavorandoci sopra ha buone potenzialità per fare bene in Serie A”.