Frosinone, Stirpe: "Con il Napoli banco importante di prova. Vogliamo tenerci Kvernadze e Palmisani"

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky:

Si aspettava un avvio del genere?

"Assolutamente no, un fatto imprevisto, piacevole, sorprendente sotto molteplici aspetti, soprattutto per il modo in cui è maturato. Onestamente non me lo aspettavo".

Siete la squadra con più italiani in rosa… "Una filosofia nostra, che però deve essere integrata con la filosofia che viene seguita dal nuovo azionista di maggioranza che è il fondo Clara Vista che mira ad avere un mix di calciatori italiani unito alle migliori eccellenze che riusciamo a reclutare sul mercato internazionale".

Adesso arriva il Napoli...

"Sarà una partita molto difficile contro un avversario molto importante, molto quotato. Dovrà essere un Frosinone perfetto per uscirne indenne. Sono curioso, certamente un banco di prova molto importante".

Ci sono state richieste per Kvernadze e Palmisani?

"Io sento molti rumors, ma di richieste effettive, concrete, al di là degli osservatori che vengono a vedere le partite non ce ne sono. Queste vengono scambiate per interessi di società, ma al di là di questo non c'è niente di concreto".