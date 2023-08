Frosinone-Napoli 1-3, editoriale Chiariello: "Napoli, il tuo avversario è la storia. Juve da temere per un discorso politico"

Notizie Calcio Napoli - Il Napoli ha trovato la vittoria per 3-1 contro il Frosinone nella gara d'apertura della Serie A 2023/2024. Il collega Umberto Chiariello ha commentato la prestazione dei campioni d’Italia tramite il suo editoriale alla trasmissione "Campania Sport":

“Carletto Mazzone ci ha lasciato prima che iniziasse il campionato, è stato una meteora dolente a Napoli, che capito nel mezzo di quella retrocessione che fece davvero soffrire i napoletani, atroce soprattutto per come accadde e lui se ne andò quando capì subito che non aveva nessuna capacità di fare il suo lavoro, il suo dovere da grand uomo quale era.

Lo slogan “contro la storia per far la storia” è perché ritengo che quest’anno il Napoli non giochi contro le avversarie, non temo l’Inter che viene data per un giochino di bookmakers favorita, in realtà sapete perché la danno come favorita? Perché i flussi sono canalizzati sui mercati asiatici, che il calcio italiano lo seguono poco. Sanno che l’Inter è stata finalista di Champions League e la danno come favorita. Dai flussi asiatici si passa ai contro flussi europei da cui nasce la favola secondo cui l’Inter è favorita, mentre in realtà si è indebolita.

Il Milan si è ricostruito completamente, 8-9 acquisti e non ha ancora finito, ne ha fatti anche di qualità ma ha rifondato completamente centrocampo e attacco, squadra da scoprire. La Juventus non ha un euro e poi di questo ne parliamo perché è divertente. Io nella mia vita non pensavo che avrei mai visto un Napoli che potesse spendere ed era solido e una la Juve non aveva un euro e non può comprare, queste cose non avrei mai immaginato di poterle vivere. Chi è tifoso vero, con la mente libera e sgombra da odio e preconcetti dovrebbe essere fiero che il Napoli è l’unica squadra che può permettersi uno stipendio da 10 milioni per Osimhen, resistendo alle sirene arabe e facendo l’acquisto boom del mercato spendendo 36 milioni per Gabri Veiga, diamante grezzo che arriverà da lunedì. Gli azzurri hanno una solidità che altre non hanno.

La Juve parte dalla squadra dell’anno scorso più Weah, ma ha dovuto fare pulizia. Giuntoli andato lì per fare Mary Poppins, spazzare la polvere dal tappeto juventino. A me non fanno paura anche se penso che sia l’avversaria più pericolosa per motivi politici, è stato fatto un colpo di spugna clamoroso nei suoi confronti. Non hanno le coppe, le hanno tolto l’incombenza della Conference League come hanno sofferto di questa squalifica, certamente…

Non temo L’Inter, non temo il Milan, non temo la Juve, non temo la Roma e nemmeno la Lazio anche se i biancocelesti hanno fatto una campagna acquisti interessante, né la Fiorentina né l’Atalanta; temo la storia. È la storia il vero nemico del Napoli e l‘abbiamo visto in Champions contro il Milan dove la storia ha pesato. Nessuno nella storia ha vinto due scudetti consecutivi dell’altra Italia e dell’altra Europa e adesso all’inizio della stagione tra le grandi 5 leghe europee, le campionesse hanno toppato tutte. Il City del grande Guardiola ha perso il Community Shield ai rigori contro l’Arsenal poi ha vinto a stento in campionato e a stento ai rigori in supercoppa europea. Il Bayern ha vinto in campionato ma ha esordito in supercoppa prendendo tre pere con Kane e Kim in panchina. Vogliamo parlare del PSG che ha fatto 0-0 in casa con Mbappe richiamato a furor di popolo perché non segnano più e infine il Barcellona di Xavi che ha pareggiato a Getafe.

Il Napoli ha spazzato via ogni dubbio vincendo a Frosinone dopo aver subito un rigore discutibile, per me c’era un fallo su Osimhen prima del intervento di Cajuste che è partito malissimo al quinto di gioco e anche sull’intervento potremmo discutere, ma sinceramente il Napoli poi ha dimostrato con i gol e alcune parate di Turati che hanno contenuto il passivo, di vare ancora quella fame, quella voglia e quella forza che una grande squadra ha. Oggi chi aveva dubbi ha capito che il Napoli c’è e gioca contro la storia per fare la storia, perché se riuscisse a vincere anche quest’anno il titolo sarebbe un’impresa epica ed epocale”.