Frosinone, Di Francesco: "Pronti a dare filo da torcere al Napoli da subito"

Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore del Frosinone, è stato presentato in conferenza stampa:

"C'è un'impresa da fare ma condivido che parlando di noi si potrà fare e in tal senso il mio staff mi aiuterà molto. Noi insieme alla società potremmo fare grandi cose. La prima cosa che ho detto ai ragazzi è di avere coraggio e sorriso, che ho smarrito ultimamente e con valori umani. HO fatto questa scelta perchè credo che qui ritroverò quel valore umano che nel calcio a volte si perde".

Che tipo di partenze è per te questa? Dopo la semifinale di Champions ti sei sentito ridimensionato?

"Sinceramente ho parlato fin troppo delle mie colpe. Quest'anno voglio guardare avanti col sorriso e con ottimismo. Devo cercare insieme al mio staff e a chi mi circonda di guardare positivo. Chiaramente dobbiamo essere sostenuti da tutto il resto ma credo nel lavoro. Io amo il mio lavoro, ed è bellissimo stare in campo. Sono orgoglioso di avere addosso questi colori e credo che il senso di appartenenza sia fondamentale. Tempo fa noi col Sassuolo vincemmo e andammo in Europa mentre il Frosinone retrocesse. Li rimasi colpito dalla risposta del pubblico. credo nel calcio che ha dei valori e qui li vedo. Siamo abituati a guardare le cose negative, io non ricordo nè quelle positive nè quelle negative. Andiamo avanti con serenità".

E' questa l'occasione che stava aspettando?

"Ho scelto gli uomini, più della società o della parte economica. Con Guido ho rapporto da tantissimi anni. Io non lho mai chiamato per mettermi a disposizione. Appena mi ha chiamato, è venuto con Doronzo e in un attimo ci siamo messi d'accordo".

A Frosinone può bruciare tre anni di amararezze?

"In realtà sono state 30 partite. Ripeto non sono io a dovermi riprendere rivincite. Io rappresento società e tifoseria e dobbiamo ritrovare forza. Fin dalla prima giornata proveremo a dare filo da torcere a tutti, anche a Napoli. Non so quando saremo pronti ma cercheremo di esserlo fin da subito".