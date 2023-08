Notizie calcio. Al termine di Frosinone-Napoli mister Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni della Rai. Queste le sue parole:

“Ce la siamo giocata, ma fino al 2-1 potevamo gestirla meglio. Abbiamo lasciato troppo il pallino del gioco in mano al Napoli, ma di positivo c’è che abbiamo avuto coraggio e volontà di rischiare nell’ 1 vs 1. Ho fatto i complimenti ai ragazzi: non hanno avuto timore, questo spirito ci deve accompagnare per tutto il campionato”.