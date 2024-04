Frosinone, Di Francesco a Sky: "A Napoli se vieni solo a difenderti perdi. Sono arrabbiato: non dovevamo accontentarci nel finale"

Eusebio Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine di Napoli-Frosinone:

"Ero arrabbiato perché bisognava avere lucidità perché nel finale abbiamo commesso degli errori. Dopo una gara giocata con una bella mentalità però devo far capire che non ci possiamo accontentare se vogliamo raggiungere l'obiettivo. Dobbiamo volere la voglia di vincere. Ero arrabbiato a fine gara per queste cose qui. Cheddira? ha giocato più lui dall'inizio poi la società mi ha messo a disposizione Cuni e Kaio Jorge. Dal punto di vista prestativo, Cheddira sai di averlo sempre. Se inizia a afre gol è buon per lui e per noi.

Avevamo questa pressione sul portiere con Soulè per attaccarlo più velocemente possibile. La prestazione questa squadra l'ha fatta anche in passato. Stiamo portando a casa punti importanti, ci manca la vittoria ma 3 risultati utili consecutivi ci danno forza. Non possiamo rilassarci, la strada è ancora lungo. Se siamo lì è per la nostra inesperienza. Se penso di venire a Napoli che le prendo alla lunga le perdo 9 volte su 10. Potevamo prendere gol in goni momento ocsì ocme farlo. In questa gara siamo stati bravi a restare in gara".