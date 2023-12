Frosinone, Cheddira: "Non ho esultato dopo il gol per un motivo. Felici di aver fatto un'impresa del genere"

Walid Cheddira, attaccante del Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

"Siamo felici e soddisfatti per questa impresa che abbiamo fatto, ma restiamo con i piedi per terra pensando che il nostro obiettivo è la salvezza. Ci resta l'entusiasmo di un risultato storico. Il rigore segnato al Maradona? Purtroppo, quando sei di proprietà di una società, capita di dover affrontare la squadra che detiene il tuo cartellino, ma in questo momento penso al Frosinone per poi dimostrare di essere pronto per il Napoli. Dopo il rigore ho contenuto la mia esultanza proprio perché sapevo di aver segnato contro il Napoli".