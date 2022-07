Frosinone, Angelozzi: "La verità su Ambrosino, Zanoli e Folorunsho. Un ritorno di Zerbin? Sarebbe un'offesa per Alessio" | ESCLUSIVA

Guido Angelozzi, Direttore Sportivo del Frosinone, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Stiamo lavorando per affrontare un campionato molto difficile se non il più difficile degli ultimi anni. Ci sono squadre con grande blasone, parliamo di una vera e propria A2. Noi siamo una società che guarda molto al bilancio prima ancora che al mercato. Ambrosino? Siamo coperti nel settore offensivo anche con l'arrivo di Moro. Folorunsho? Stiamo facendo delle riflessioni, cerchiamo altri ruoli. Con il Napoli ci sono ottimi rapporti. Zanoli? E' bravo ma non so se il Napoli vuole darlo. E' stata una soddisfazione vedere Gatti e Zerbin in Nazionale. Questo ragazzo si merita di giocare in serie A, se lo chiedessi nuovamente al Napoli offenderei il ragazzo"