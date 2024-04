Frey: "Non vedo bene Italiano sulla panchina del Napoli! Ecco cosa gli manca per andare lì"

L'ex portiere di Fiorentina ed Inter Sebastien Frey è intervenuto in diretta su TvPlay:

"GUARDIOLA HA IMPARATO DA ALTRI" - "Guardiola ha imparato da veri maestri come Bielsa e altri e con le sue idee ha fatto un calcio che piace. La gestione di un gruppo pieno di campioni è molto importante e Pep lo sa fare come nessuno".

"TUCHEL LASCERA' IL BAYERN" - "Tra Arsenal e Bayern sarà una doppia grande partita. A Londra sarà l'Arsenal a fare la partita, mentre a Monaco si deciderà la qualificazione. Tuchel è in grande difficoltà, se il Bayern non va in semifinale si può parlare di una stagione fallimentare. In campionato i bavaresi sono stati travolti dal Leverkusen di Xabi Alonso. Credo che l'anno prossimo Tuchel non sarà l'allenatore del Bayern, la rottura con l'ambiente è ormai insanabile".

"INTER IN SCIOLTEZZA A UDINE" - "La partita dell'Inter contro l'Udinese non è stata la più bella giocata dai nerazzurri ma alla fine è riuscita a vincerla. È stato un dominio netto e senza discussioni. E non importa se la squadra di Inzaghi conquisterà lo scudetto nel derby, l'importante è centrare l'obiettivo".

"ITALIANO NON È PRONTO PER NAPOLI" - "Vincenzo Italiano non è un mediocre, ha fatto cose buone con la Fiorentina che l'anno scorso ha giocato due finali. Però se parliamo di un suo passaggio al Napoli che è diventato un top club non sono sicuro sia pronto per una piazza del genere. Forse gli manca un po' di esperienza ma con il lavoro riuscirà ad acquisirla. Adesso ho dei dubbi, Napoli è una piazza tosta che pretende molto e non vorrei che venisse messo subito in discussione. Forse non ha ancora le spalle larghe per andare lì".