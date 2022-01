Franco Ordine è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sarà importante il Derby per il campionato. L’Inter ha due risultati su tre per tenere il Milan fuori dai giochi secondo me. Il Napoli ha pagato come il Milan a caro prezzo tutte le grandi assenze".