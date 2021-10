Franco Lerda: "Napoli piazza bellissima, sono stato benissimo lì. Azzurri pronti per lo Scudetto"

Ultime notizie calcio Napoli - Franco Lerda, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Napoli è una piazza bellissima ed entusiasmante, piena di passione e di calore e che ama la squadra. Ho ottimi ricordi della mia esperienza lì, è una città stupenda ed una grande piazza. Campionato senza padroni? Il Napoli da anni ha una squadra importante, il rendimento in Europa potrà condizionare inevitabilmente anche il campionato. Il Napoli è pronto. La Juventus non va data mai per morta, l'Inter se la giocherà fino alla fine e Milan e Roma stanno facendo un grande calcio".