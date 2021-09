Ultime calcio - Paul Pogba, centrocampista del Manchester United attualmente impegnato con la Francia, in un'intervista a Telefoot è tornato sull'eliminazione da Euro 2020 per mano della Svizzera:

"Ci ha fatto davvero male. Eravamo in vantaggio 3-1, nessuno se lo sarebbe mai immaginato. La partita l'abbiamo persa noi, non l'ha vinta la Svizzera. Alterco con Deschamps? Un momento che ci sta. C'era frustrazione per il 3-3 e c'è stata una discussione, ma ora va tutto bene tra noi".