Francia, Deschamps incredulo: "Ciò che sta succedendo a Rabiot è imbarazzante"

Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Italia valida per la Nations League, a proposito dell'ex centrocampista della Juventus ancora svincolato e in attesa di trovare una nuova squadra. Ecco le sue parole riportate da SportMediaset: "Rabiot? È una situazione un po' imbarazzante, ci ho parlato ed è stato sollecitato da parecchie squadre ma non ha ancora deciso. Senza allenamenti non può essere competitivo, ma spero che possa presto scegliere una situazione che lo possa riportare con noi".