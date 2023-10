Foschi: "Se fossi il direttore del Napoli direi a De Laurentiis 'Stiamo facendo una stupidaggine'"

Ultime notizie Napoli - Rino Foschi, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

“Non sono d'accordo con De Laurentiis, io andrei avanti con Garcia. Non era facile sostituire chi è andato via ed un gruppo particolare di campioni. Io sto dalla parte del mister e qualche giocatore l'avrei un po' bacchettato. I gesti che fanno i calciatori quando escono non accadono se alle spalle hanno una società come si deve. De Laurentiis non sempre ha indovinato le scelte degli allenatori, certi campioni vanno gestiti in un certo modo. Solo De Laurentiis sa gestire, però, i procuratori di certi giocatori.

Garcia avrà sbagliato qualche partita, ma io gestirei la situazione diversamente. L'ultimo esonero importante che ho fatto era con Delneri a Genova, ma arrivò dopo 9 risultati negativi e Preziosi prese questa decisione. Con Zamparini ebbi diverse difficoltà perchè era molto focoso e riusciva anche a coinvolgermi. La squadra del Napoli c'è, ha tenuto anche i calciatori importanti che però ora si sentono campioni. Ora deve intervenire De Laurentiis a favore dell'allenatore fino all'ultimo momento. Se fossi il direttore del Napoli direi a De Laurentiis 'Stiamo facendo una stupidaggine'.

Garcia è bravo, è intelligente, ma se trova delle difficoltà è perchè certi giocatori vogliono essere padroni della situazione. Oggi il calcio è cambiato in un modo brutto, è tutto in mano ai procuratori"