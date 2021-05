Foschi: "Panchina Napoli? Possibile un riavvicinamento tra De Laurentiis e Gattuso"

Ultime calcio - Ad 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Rino Foschi, ex ds del Palermo. Ecco le sue dichiarazioni:

"All'Atalanta è mancata un pizzico di esperienza? E' normale. La Juventus ha avuto una buona reazione. L'Atalanta è una squadra giovane per certe cose. Ci sta. E' stata una bella Finale. Gasperini si è lamentato per un episodio arbitrale, poteva starci qualcosa in più. Hanno onorato la Coppa Italia con una bella prestazione da parte di entrambe le squadre. Futuro Gattuso? Lo dico chiaramente: il percorso è stato chiacchierato, strada facendo è successo qualcosa che non doveva succedere. Rino è un uomo particolare, in senso positivo. Non ha digerito qualcosa. Ha avuto anche un problema all'occhio. Giusto che la dirigenza si guardi intorno, quando scontenta? Ma eravamo ancora alle prime battute... E' successo un qualcosa di più. Già in passato ho detto che Gattuso non dovesse dimettersi. Non è stato qualcosa di normale, parliamoci chiaro. Il rinnovo pronto e non formalizzato ha incrinato i rapporti? Gattuso si è arrabbiato per altre cose. Non sentiva più la fiducia del presidente, questa è la verità. Sono innamorato di Gattuso per il suo carattere. Per come la vedo io, da quel giorno ha già deciso che sarebbe andato via a fine campionato. I presidenti, quando non vedono determinati risultati, esagerano un po'. E' troppo tardi? Forse, ma io mi auguro di no. Il mio sogno è che trovino un accordo per proseguire insieme. La squadra è forte, come dimostrato dagli ottimi risultati. Bisogna mettere via la presunzione ed ammettere i propri errori. Non so cosa succederà, io troverei più interessante la conferma di Rino".