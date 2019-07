Formisano sullo stadio San Paolo: "Stadio riqualificato, non piove più giù! Sediolini a norma UEFA e più comodi"

Il Dott. Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli, parla in conferenza stampa dal ritiro in Trentino per presentare la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Abbiamo introdotto il concetto 'One city, one club, one passion'. Vogliamo sfruttare l'occasione per la stagione 19/20 che ci viene dalla riqualificazione del San Paolo. Dobbiamo ringraziare il governatore della Regione e il commissario delle Universiadi. Un'importante quota di finanziamenti, come sempre accade con i grandi eventi internazionali, per riqualificare gli impianti: San Paolo fortemente riqualificato, non solo nella parte funzionale ma anche in estetica. Tutte le gradinate sono impermeabilizzate e riqualificate. Non piove più giù, tutto ciò ha portato alla sostituzione dei sediolini, adesso più larghi e a norma UEFA. Molto più comodi in alcuni settori, in altri addirittura ci sono i braccioli".