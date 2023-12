Forgione: "Partita indirizzata da Massa con due sviste! Penso alle parole di ADL sull'Ucraina, ricordate?

"Partita indirizzata da #Massa e dal #VAR con due sviste. Concedere certo vantaggio a questa #Inter solida in difesa è decisivo. Sullo 0-2, il #Napoli ha mollato e si è spento. Fino ad allora, meglio gli Azzurri.Rigore che non si può non vedere alla #VAR. Ci metto anche il goal annullato a Rrahmani a Bergamo, e penso a #DeLaurentiis che grida allo scandalo per la qualificazione dell'Italia con un rigore negato agli ucraini". Questo il commento dello scrittore Angelo Forgione post Napoli-Inter 0-3.