Gazzetta, Matteo Fontana: “Vogliono comprare tutti dal Verona, ma non si faranno sconti a nessuno”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Matteo Fontana, Gazzetta dello Sport:

“Naturalmente a Verona non è tutto in vendita. I nomi li sappiamo bene: Amrabat, Kumbulla, i big sono stati valorizzati da Juric. Ci sono molti interessi, Napoli in primo piano, ma c'è anche l'Inter. Allo stato delle cose, il Verona non vuole privarsi di questi giocatori a gennaio, nella prospettiva di una cessione che si concretizza in estate, è una strada più percorribile. La concorrenza è tanta, il Verona ha necessità di apportare qualche modifica al mercato in entrata a gennaio. Ramani e Kumbulla? Il panorama è orientato ad una possibile conclusione invernale con cessione nella prossima stagione. Sarebbe stato più possibile vendere Amrabat a Gennaio, ma purtroppo non può giocare con una terza divisa. Il mercato è sempre aperto, ma sbilanciarsi sarebbe frettoloso. Al momento è improbabile che il Verona possa privarsi di Amrabat a meno di 15 milioni di euro".