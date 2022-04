Fontana: "Nel Napoli ci sono tanti buoni calciatori, ma manca una cosa per raggiungere il successo"

Ultime calcio Napoli - Gaetano Fontana, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, ha dichiarato:

"È stata una frenata inaspettata, pur se con qualche errore in qualche partita casalinga. Nessuno se l'aspettava. Da appassionato del Napoli mi dispiace per questa situazione, avrei voluto che se la potessero giocare fino alla fine. In questo momento cruciale sarebbe servito che tutti i reparti fossero performanti. L'assenza di Di Lorenzo è stata importante: è evidente che Zanoli senta la responsabilità del ruolo, ma altri potevano dare un contributo diverso. È evidente che alcuni elementi lasciano a desiderare a livello fisico, ma c'è anche il fattore mentale che è determinante. Giocatori come Zielinski e Fabian, che hanno qualità, ma bisogna vedere se credono nel progetto e negli obiettivi della società. Se manca uno di questi elementi, è il momento di cambiare: il problema è che ci sono tanti buoni giocatori, ma poca abitudine alla vittoria".