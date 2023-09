Folorunsho svela: "Bari? Spogliatoio invivibile, succedevano cose da pazzi! Gruppo fantastico"

Ultime notizie SSC Napoli - Michael Folorunsho, centrocampista dell'Hellas Verona in prestito dal Napoli, ha raccontato la sua storia ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Ecco un estratto interessante sull'esperienza al Bari:

"Bari? Lo spogliatoio era diventato invivibile tra dicembre e febbraio, una roba da pazzi! Compagni di 40 anni che dicevano «è il gruppo più bello della mia carriera». Fantastico. Da tre mesi era impossibile fare un errore che diventavi vittima di uno scherzo ahahah! Io ero il più matto, il mister un giorno disse a un compagno che in allenamento al posto degli scarpini sembrava avere delle ciabatte. Così glieli ho messi in un secchio d’acqua e poi nel congelatore. Il giorno dopo è arrivato al campo e ha trovato gli scarpini in un cubo di ghiaccio, ha dovuto buttare via tutto. La delusione a fine campionato è stata tanta: non credo di avere la forza di parlare della finale play-off e di quel palo che ci ha fermato a un centimetro dalla gloria".