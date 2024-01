Folorunsho, l'agente: "Ha potenzialità da Premier League, è arrivato tardi in Serie A"

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, agente fra gli altri di Politano, Di Lorenzo e Gaetano, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A. L’agente ha parlato anche delle situazioni dei giocatori del Napoli suoi assistiti tra cui Folorunsho:

"Per me è arrivato in Serie A con qualche anno di ritardo. Ha delle potenzialità da grandissima squadra, da Inter, Juve, Milan, Napoli se non da Premier League. Credo che nel giro di un paio d’anni potrà cimentarsi a quei livelli. Già nel Verona, in una squadra in difficoltà, sta facendo prestazioni importanti per il suo percorso di crescita con miglioramenti continui".