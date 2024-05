Folorunsho e Gaetano nei pre-convocati di Spalletti per gli Europei, l'agente: "Possono tornare a Napoli da protagonisti"

Folorunsho e Gaetano convocati da Spalletti nelle pre-convocazioni dell'Italia per gli Europei in Germania che si terranno dal mese di giugno a quello di luglio. I due giocatori del Napoli fanno parte della lunga lista che sarà poi assottigliata in vista del prossimo Euro2024.

Convocati Italia per Euro2024: la lista di Spalletti

E' stato Mario Giuffredi, agente di Gaetano e Folorunsho, che ha parlato a TVPLAY in merito a quanto accaduto e al futuro dei due giovani talenti azzurri:

"Entrambi possono tornare a Napoli da protagonisti. Spalletti ha inviato loro la pre-convocazione agli Europei. E' già un sogno così".

Folorusho

Il procuratore Mario Giuffredi, agente anche del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, ha poi aggiunto a TVPLAY:

"Possibilità di trasferimento all'Inter? Non voglio rispondere a nessuno. Vedremo il da farsi dopo la fine del campionato".