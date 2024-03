Fogliamanzillo a CN24: "Calzona sceglierebbe il Napoli alla Slovacchia, ci sarebbe una qualificazione Champions: ha lavorato sulla testa dei giocatori"

Mario Fogliamanzillo, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Fogliamanzillo sul Napoli

"Calzona sceglierebbe il Napoli alla Slovacchia. Essere a Napoli significa entrare dalla porta principale e fare l'allenatore. Tanto di cappello per gli allenatori delle nazionali ma essere allenatore di una delle più importanti d'Italia è altra cosa. Calzona ha poco tempo a disposizione per lavorare, se il Napoli subisce gol e commette errori di facile lettura, è dovuto a gestioni precedenti. Il poco tempo sarà ancora così, si giocherà ogni tre giorni e non c'è possibilità di intervenire. Il fatto che abbia lavorato sulla testa dei giocatori e che oggi ci sia una propria identità, è già un punto di partenza importante. Il lavoro è stato psicologico, la squadra aveva perso identità, senza più voglia di crederci. Ora torna a credere in quello che si fa ed è chiaro che si può dare di più ma Calzona sta facendo un buon lavoro. Kvaratskhelia? Ho un debole verso un giocatore del genere, oggi sono pochi quelli che prendono palla e ti puntano. Non posso partorire un pensiero negativo su di lui. Poi penso che è un calciatore che, come gli altri, festeggia a proprio piacimento, era un modo di dire che lui c'è ed è sempre quello. Ultimamente è stato un po' sfortunato sotto porta".