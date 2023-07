Foggia: "Zielinski via? Ci andrei cauto, lui ed un azzurro sono fondamentali tatticamente"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Un centrocampo Milinkovic-Lobotka-Anguissa? Il serbo darebbe gol e presenza fisica, uno scambio con Zielinski però ci andrei cauto: sono due giocatori di enorme qualità e che permettono di variare il tema tattico. Per come gioca il Napoli, lui e Politano sono fondamentali. Dopo aver perso Kim, perdere anche loro due sarebbe tanto e andrebbero sostituiti adeguatamente. La perdita di Kim? Vale tantissimo, in un ruolo chiave: dopo Koulibaly sembrava impossibile sostituirlo, adesso ripartire di nuovo daccapo non è semplice”