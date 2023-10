Focolari: "Fatico a trovare una logica nella gestione e nei cambi fatti contro la Fiorentina..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Focolari, giornalista:



"Garcia alla Roma aveva raggiunto ben altri risultati, ora vive una situazione diversa. Fatico a trovare una logica nella gestione e nei cambi fatti contro la Fiorentina, ma non bisogna tralasciare quanto incomprensibilmente fatto dalla presidenza nella gestione di una grande squadra che meritava questo trattamento. Stamattina ero con Pradé, gli ho fatto i complimenti per la Fiorentina, persino lui era rimasto sorpreso dal cambio di Osimhen: toglierlo sul momento più caldo della partita, per me, è stato senza senso. Il risultato era ancora in bilico! Garcia ha perso completamente il polso del gruppo, lo vedo anche negli altri calciatori. Persino Politano lo ha mandato a quel paese! Il gruppo non lo riconosce e il presidente dovrebbe intervenire subito, ora durante la sosta. Questa squadra ha dominato senza pari la Serie A e ora è a -7 dalla vetta. Andare avanti con Garcia è sbagliato, il problema si riproporrà tra tre partite. Se ADL ha delle idee, deve metterle subito in campo. Chi dopo Garcia, ora? Conte non lo prendi a poco, ma ora guadagna zero e al giusto discorso potrebbe magari accettare. Fuori non vedo nomi importanti e capaci di riportare subito in alto il Napoli. Tudor? Ad ora è meglio di uno come Garcia, conosce già il campionato e ha carattere. Ora la squadra è allo sbando e gioca male. La Fiorentina poteva finire in goleada, non bisogna ignorarlo".