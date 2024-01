Focolari: "De Laurentiis aveva promesso rinforzi a gennaio, nessuno dei nomi arrivati è da Napoli..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Furio Focolari, giornalista:

"Lazio-Napoli mi ha fatto scendere tutta l'adrenalina accumulata dalla vittoria di Sinner... Entrambe non hanno cercato la vittoria con foga e determinazione. Il Napoli aveva qualche attenuante in più rispetto alla Lazio, ma non si può giocare a calcio nel 2024 senza fare un solo tiro in porta. Sia Gollini che Provedel sono stati spettatori non paganti.

Mazzarri è passato ad una difesa a cinque accorta, ma così non si va da nessuna parte. Se il Napoli e la Lazio vogliono arrivare in Champions, devono cambiare qualcosa. Il Napoli visto ieri all'Olimpico non è all'altezza del quarto posto, faccio fatica a crederla una candidata alla lotta per l'Europa che conta.

Il mercato fatto finora dagli azzurri poi non mi convince, non credo che i calciatori arrivati sinora siano da Napoli. Al Napoli serve un difensore e quello sta persino saltando... In questa difesa gioca ancora Juan Jesus, quindi il livello è sceso rispetto alla scorsa. E poi tra Perez e Ostigard, mi tengo il secondo.

De Laurentiis non ha preso fenomeni sul mercato e dopo aver sentito le sue parole a dicembre, ci si aspettava qualcosa di diverso. Poi ADL fa battute su Zielinski e le altre, ma nel frattempo il Napoli si impoverisce..."