Floro Flores: "Insignificante chi critica Insigne, è solo gelosia! Sassuolo e Atalanta programmano, altri vivono alla giornata"

Floro Flores è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “E’ insignificante dire che Insigne gioca meglio senza pubblico di Napoli perché non sente la pressione. Insigne sta crescendo, è a pieno della sua maturità, ha capito cosa significa portare la fascia da capitano. A Napoli si critica sempre, forse è invidia, anche io ho vissuto questo, trovano sempre qualcosa che non va. E’ uno di quelli che dà l’anima e suda sempre la maglia, nel peggior periodo del Napoli con Ancelotti era quello che giocava meglio di tutti. Penso che è l’ultimo dei problemi di Gattuso sostituire Osimhen, ha grandi calciatori come Mertens e Petagna. Il Sassuolo sta programmando da quando c’ero io, ora raccolgono i frutti. Loro così come l’Atalanta, gli altri vivono alla giornata e non va bene nel calcio".