Floro Flores: “Insigne e Gattuso hanno gli attributi, Napoli li sostenga. Ecco perché a Granada ho inciso poco”

Napoli Calcio - Ad ‘Arena Maradona su Radio Crc è intervenuto Antonio Floro Flores, ex attaccante di Napoli e Granada impegnate domani nello scontro in Spagna nell’andata dei 16esimi di finale di Europa League.

“Sarà una grande partita – ha detto Floro Flores a Radio Crc – peccato che non ci sia il pubblico sugli spalti. Granada è calda ed appassionata di calcio proprio come Napoli. E’ una bellissima città. Purtroppo io non mi ambientai. I miei figli erano troppo piccoli. L’unico ricordo che conservo riguarda il fatto che mio cognato ha sposato una spagnola, regalandoci una bellissima nipote”. Nel caso giocasse ancora, Floro Flores farebbe comodo al Napoli, visti i tanti infortuni anche in attacco. “C’è Osimhen – ha detto Floro Flores – nel caso ci fosse bisogno di sostituirlo al centro dell’attacco, Gattuso saprebbe inventarsi qualcosa. Io proverei Zielinski, che per me è un giocatore universale. Anche Politano e Insigne, all’occorrenza, possono agire da centravanti”. A proposito di Insigne, Floro Flores ha sottolineato “I grandi attributi del capitano. Andare sul dischetto dopo l’errore in Supercoppa non era facile. Lorenzo l’ha fatto e ha addirittura segnato il gol vittoria contro la Juventus. I napoletani dovrebbero sostenerlo di più”. Stesso discorso per Gattuso. “Si sta rendendo protagonista di un lavoro incredibile – ha detto Floro Flores a Radio Crc – eppure viene criticato lo stesso. E’ un uomo vero. Purtroppo credo che a fine stagione andrà via, perché non penso che abbia gradito il trattamento che gli hanno riservato”.