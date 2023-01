Floro Flores: "Il punto di forza di Spalletti: molti allenatori parlano, lui ha fatto anche i fatti"

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Antonio Floro Flores, ex calciatore.

“La Roma mi ricorda il mio debutto, gli anni più belli della mia vita. Il Napoli farà la partita, proverà a divertire, mentre la Roma farà una partita di carattere. Il punto di forza di Spalletti è stato che ha fatto sentire tutti i giocatori importanti, tutti al centro del progetto, sia con i fatti che con le parole. Molti allenatori parlano, lui ha fatto anche i fatti. È un fuoriclasse, bisogna fare i complimenti alla società. Non ci sono differenze tra il Napoli di Sarri e quello di Spalletti, un calcio spettacolare. Sono due grandissimi allenatori. Pasquale Marino? Mi piaceva tantissimo come allenatore. Ho visto tanti allenatori e imparato tanto. Spalletti ovunque è andato, sempre in squadre in difficoltà le ha portate ad alti livelli. Del secondo scudetto non mi ricordo niente, sono onesto. Stiamo vivendo qualcosa di bellissimo, che purtroppo quelli della mia età non hanno vissuto.”