Florenzi saluta la Roma e mastica amaro: "Tante cose da dire ai tifosi ma ora non è il momento"

Ultime notizie calcio - Alessandro Florenzi è pronto a salutare, seppur in prestito secco, la Roma e ad approdare al Valencia. Il giocatore, che in giallorosso non era tenuto sufficientemente in considerazione dal tecnico Fonseca, ha deciso di trasferirsi per sei mesi in Spagna per conquistare un posto per l'Europeo. Intercettato all'uscita della sua abitazione dai colleghi di Sky Sport, il terzino nato a Roma ha preferito ignorare e glissare su ogni tipo di domanda per non sollevare ulteriori polemiche: "Non sono emotivamente pronto per parlare, quando sarà il momento. Vuoi dire qualcosa ai tifosi della Roma? Ci sono tante cose da dire". Insomma, dopo gli addii di Totti e De Rossi la Roma si prepara a salutare un altro suo figlio tra tante polemiche.

