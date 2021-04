Florentino Perez: "l calcio è gravemente malato. La nuova Champions? Non possiamo aspettare il 2024"

Arrivano altre dichiarazioni dalle colonne di AS in merito alla Superlega da parte di Florentino Perez, presidente del Real Madri e della stessa Superlega, in merito al repentino tramonto del progetto: “SuperLega contro i campionati nazionali e senza meritocrazia? Nessuna delle due sono vere, ma tutto è stato manipolato. Il progetto della Superliga è il migliore possibile per aiutare il calcio a uscire dalla crisi. Il calcio è gravemente malato perché la sua economia sta affondando e dobbiamo adattarci ai tempi in cui viviamo. La Superliga non va contro i campionati nazionali e punta a far fluire più soldi per tutto il movimento calcistico. La nuova riforma UEFA della Champions League non risolve il problema perché quello che è stato presentato non è nemmeno la migliore soluzione possibile. Inoltre, non possiamo aspettare fino al 2024. Qualcosa deve essere fatto perché i giovani, tra i 14 e i 24 anni, abbandonano il calcio perché li annoia di fronte ad altri eventi che preferiscono. Ci sono quattro miliardi di tifosi di calcio sparsi in tutto il mondo e la metà di loro sono fan dei club della Super League”.