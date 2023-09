Fius Gamer, Antonio Fusco: "Il mio pensiero sulla questione TikTok-Osimhen"

Notizie Calcio Napoli – Antonio Fusco, membro del gruppo di youtubers e content creator Fius Gamer, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal:

“Dopo ieri sera stiamo tutti un po’ meglio. Caso Osimhen e Tik Tok? Dal caso di ieri, chi non usa Tik Tok si è andato ad informare. Questo metodo di comunicazione si usa su Tik Tok ed il Napoli lo sta facendo da un paio d’anni. Non solo il Napoli ironizza sugli errori dei propri calciatori, si chiamano meme. Poi ci sta che questa autoironia possa non piacere ad un pubblico più adulto, ma è un modus operandi che il Napoli usa da tempo. Sono rimasto stupito dalla reazione di Osimhen e del suo agente. C’entra sicuramente il contratto. Però c’è da dire che io non avrei postato quel video dopo le polemiche di Bologna-Napoli. Il tutto è sembrato pretestuoso da parte del calciatore”.