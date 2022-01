FirenzeViola, Lazzerini a CN24: "Si teme la seconda sconfitta pesante nell'ambiente di Firenze, ci saranno diversi cambi"

Pieto Lazzerini di FirenzeViola è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Inatteso il 4-0 del Torino con la Fiorentina. La squadra di Italiano ha mostrato valori diversi all'andata, ma con il Torino non è proprio scesa in campo la squadra. C'è grande preoccupazione dell'ambiente, si teme la seconda sconfitta consecutiva. Ci saranno diversi cambi di formazione da parte di Italiano. Nessuno tra Ikone e Piatek giocherà da titolare".