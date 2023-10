Firenze Viola, Conti a CN24: "Italiano? Per lui potrebbe riaprirsi l'ipotesi Napoli, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – Il collega di Firenze Viola, Dimitri Conti è intervenuto ai nostri microfoni nel corso di CN24Live:

“La Fiorentina gioca in Conference contro il Ferencvaros, occasione per raccogliere la prima gioia dopo il 2-2 contro il Genk. La squadra è in buona forma che non perde più dalla gara di San Siro, da lì arrivati risultati utili come le vittorie con Atalanta, Udinese e Cagliari. La Viola arriva all’impegno europeo in un buon momento. Commisso non ama soffermarsi sul lato di campo, su questo da molte deleghe ai suoi, obiettivi precisi non li ha dati. L’Intenzione di fondo e migliorare anno dopo anno, l’anno scorso è arrivata ottava poi dopo l’esclusione europea della Juve. Si contano due finali perse ma bisogna comunque arrivarci. Il livello della Conference si è alzato e la scorsa coppa Italia la Fiorentina approfittò della sorpresa Cremonese, se in semifinale fossero arrivate Napoli o Roma avremmo raccontato un’altra storia. L’obiettivo è tornare in Europa sul campo.

La Fiorentina è cambiata molto rispetto all’anno scorso, dei due centravanti non è rimasto nessuno, Cabral è andato al Benfica e Jovic al Milan, dove mi pare stia vivendo gli stessi problemi che aveva a Firenze cioè una condizione fisica non adeguata per giocare in Serie A, sono arrivati poi Nzola e Beltran. La cosa che più da tranquillità ad Italiano è che sono stati segnati tanti gol senza l’ausilio dei numeri 9, Nzola infatti ha trovato lunedì scorso il suo primo gol e tra l’altro inutile all’economia della gara ma che a livello personale può contare molto. Si aspetta Beltran perché è l’acquisto più oneroso, una mossa voluta dalla società ma avallata dall’allenatore. Stasera occasione importante per Beltran visto che Nzola non è al meglio. Differenze anche a centrocampo con Amrabat sostituito da Arthur e Maxime Lopez, due profili completamente diversi. Oltre a Nico Gonzales ora Bonaventura è diventato anche leader nello spogliatoio e ha trovato continuità in campo.

Probabile formazione contro il Napoli? Posso dirvi Terracciano (ride, ndr.); stasera le scelte dell’allenatore saranno orientate anche a domenica sera in casa dei campioni d’Italia, una squadra che dopo qualche difficoltà iniziale sta trovando il suo inquadramento ma che a livello di dinamiche interne sembra un po’ spezzettata, sembravano esserci fratture un po’ troppo profonde e immotivate. Non credo che Italiano pensi di venire a Napoli senza Nico Gonzales e Bonaventura dal primo minuto, così come Martinez Quarta in difesa vista la grande forma, idem per Arthur. Futuro Italiano? È un allenatore piace molto a De Laurentiis, da quello che mi risulta ci aveva provato addirittura ancora prima che arrivasse a Firenze, poi è stato convinto da Spalletti ed è stata una scelta vincente. Ha ancora un anno di contratto con opzione, non percepisco ansie o preoccupazioni ma dovesse fare un’altra stagione come l’ultima e Garcia non dovesse fare bene in azzurro allora immagino che potrebbe riaprirsi la possibilità Napoli”.