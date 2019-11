Serie A - Franck Ribery, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport:

"Pep è il numero uno al mondo. Okay la tattica, ma lui sa sempre come affrontare l’avversario. Inoltre legge benissimo la partita. Ancelotti una grande persona e un ottimo allenatore, purtroppo per lui è arrivato in un momento in cui c’erano grossi problemi in società. Un altro tecnico al quale devo molto è Jean Fernandez, che mi volle a Metz. Poi l’ho avuto a Marsiglia".