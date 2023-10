Fiorentina, Parisi: "Vincere al Maradona è fantastico, abbiamo fatto una grande partita"

Fabiano Parisi, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva dopo la vittoria dei viola contro il Napoli:

"Abbiamo fatto una grande partita. Ci alleniamo sempre al massimo per portare in campo i dettami del mister. Vincere al Maradona è fantastico. La strada e lunga e abbiamo anche la Conference che toglie tante energie, ma siamo tutti bravi calciatori che danno sempre il massimo. Ho avuto una bella forza mentale a riprendermi dall'errore. Potevo fare meglio ma l'importante è stato rimanere in partita e siamo contentissimi della prestazione contro una grande squadra contro il Napoli".