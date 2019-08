Fiorentina, Montella in conferenza: "Faccio fatica a capire il ragionamento degli arbitri. Basta dire che Chiesa è un simulatore. Cori? Non li ho sentiti"

Ultime Napoli - Vincenzo Montella in conferenza stampa. Serie A, parte la nuova stagione 2019/20 del calcio Napoli, parla il tecnico della Fiorentina con la conferenza post partita contro il Napoli. La conferenza in diretta testuale di Vincenzo Montella della Fiorentina.

"Sono soddisfatto della mia squadra. Complimenti alla cornice di pubblico dei nostri tifosi. Ci hanno dato credito. Ho visto una grande squadra, è questa la Fiorentina che voglio. Mi sono emozionato, ma dobbiamo accettare il risultato del campo, anche se non per demeriti nostri.

Arbitri? Non capisco il ragionamento quando possiamo rendere tutto più semplice. Accettiamo l'errore ndell'arbitro, senza di loro non si giocherebbe. Faccio fatica a capire il ragionamento. Sul fallo di mano la regola è chiara, ma non trova d'accordo. Lì il rigore è netto e ha visto al Var, ma dalle altre parti non lo ha fatto. Episodi chiarissimi. Si dice di Chiesa simulatore, ora basta.

Attacco grande di età? Seminiamo sui giovani che hanno risppsto anche sulle loro lacune.

Se giochi contro il Napoli, il gol te lo fanno sempre. Siamo stati sfortunati, anche perchè loro sono molto bravi. Siamo fieri e orgigliosi di averci provato sempre.

Cori? Non li ho sentiti".