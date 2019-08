Fiorentina, Montella dopo lo spavento con il Monza: "Contro il Napoli dovremo fare più attenzione in difesa"

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo la gara vinta 3-1 in coppa Italia contro il Monza. Il tecnico ha parlato della prestazione della Viola, ecco quanto riportato dai colleghi di firenzeviola.it:

"È stata una partita difficilissima: è una sorta di maledizione perché creiamo molto ma non riusciamo a far gol. Però la squadra mi è piaciuta perché ha avuto la pazienza di provarci fino alla fine. E non era facile perché se rincorri rischi di perdere lucidità"

Sul Napoli: "Dovremo fare più attenzione alla fase difensiva"