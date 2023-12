Vincenzo Italiano è intervenuto a fine partita di Fiorentina Torino ai microfoni di Dazn:

"A gennaio abbiamo un impegno importante come la Supercoppa e siamo ai quarti di Coppa Italia. Vogliamo fare bene e continuare a lavorare così. L’anno scorso siamo arrivati in due finali e non era programmato. Anche quest’anno non abbiamo programmato niente”.