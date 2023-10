Fiorentina, Italiano: "Napoli occasione persa? No, lì ho vinto 4 volte su 5"

Ultime news. Reduce dalla vittoria contro il Napoli in campionato, oggi l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Stampa.

Tra le altre cose, Italiano ha commentato l'1-3 al Maradona: "Vincere a Napoli ci ha dato una convinzione importante", ammette. Poi, quando gli chiedono se il suo mancato trasferimento al Napoli sia stata un'occasione persa, Italiano risponde così: "Napoli un'occasione persa per me? No, Napoli è lo stadio dove ho vinto 4 volte su 5".