Fiorentina, Italiano: "Mai pensato di andare via, sono state solo voci"

Notizie Calcio - L'allenatore dela Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset in vista dell'inizio della stagione, che vedrà i viola impegnati anche in Conference League dopo l'ufficialità arrivata nei giorni scorsi: "No, queste sono state solo voci e per essere chiari, dopo un po' di tempo, sono state voci venute fuori quando eravamo dentro a tutte le competizioni e non mi toccavano. Erano solo chiacchiere, poi ribadisco che è bastata una chiacchierata con il presidente".