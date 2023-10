Fiorentina, Italiano a Sky: "L'1-3 al Napoli preparato in un giorno e mezzo! Bisognava mettergli pressione per non farli esaltare"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La partita della consacrazione e della svolta? A Napoli abbiamo dimostrato crescita, personalità e coraggio a viso aperto contro il Napoli studiato contro il Real Madrid: bisognava mettergli pressione per non farli esaltare in casa, siamo stati bravi a limitarli essendo concreti, può essere una partita importante per aumentare consapevolezza e autostima.

La gestione della rosa è un valore aggiunto? Cerchiamo di farla per avere gente che può fare prestazione, che ha minuti e ritmo per tenere botta più di 90 minuti. Coinvolgere tutti per me è un valore aggiunto, oggi abbiamo tenuto fuori Nico dopo giovedì e anche Bonaventura ha rischiato di non poter giocare. Tutti sanno di poter dare un contributo, sta andando alla grande.

Le mosse tattiche? L’abbiamo preparata in un allenamento e mezzo, è una grande soddisfazione perchè dobbiamo essere veloci e rapidi nel preparare partite così importanti in poco tempo. È una grande soddisfazione, ho visto che il Napoli nel secondo tempo aveva messo sotto il Real Madrid e abbiamo cercato di togliergli quella certezza. Abbiamo sofferto poco e siamo stati concreti nel chiudere la partita nel momento giusto. Era difficile vincere contro i campioni d’Italia”